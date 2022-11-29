Улицу Айвазовского на два месяца перекроют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Айвазовского. Речь идет об участке от Циолковского до Щорса.
Перекрытие связано со строительством дождевой канализации. Ограничения будут действовать с 15 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года.
Водители смогут объехать перекрытый участок по улицам Московской, Щорса, Серова и Циолковского.
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