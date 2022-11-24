Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 декабря, в Екатеринбурге перенумеровали шесть троллейбусных маршрутов. Изменились только их номера, сами маршруты остались прежними.Как рассказали в пресс-службе мэрии, планируется номера с 1 по 19 присвоить трамвайным маршрутам, номера с 20 по 40 – троллейбусным, а дальнейшие цифры – автобусным. Прошлым летом уже частично изменили нумерацию некоторых автобусных маршрутов.