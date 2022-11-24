В Екатеринбурге перенумеровали шесть троллейбусных маршрутов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 1 декабря, в Екатеринбурге перенумеровали шесть троллейбусных маршрутов. Изменились только их номера, сами маршруты остались прежними.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, планируется номера с 1 по 19 присвоить трамвайным маршрутам, номера с 20 по 40 – троллейбусным, а дальнейшие цифры – автобусным. Прошлым летом уже частично изменили нумерацию некоторых автобусных маршрутов.
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