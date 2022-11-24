В екатеринбургском Центре современной драматургии готовятся изобразить жертву
Общество
Фото: официальный сайт ЦСД / uralcsd.ru
Самое известное произведение уральских драматургов братьев Пресняковых ставят в Центре современной драматургии (Екатеринбург, улица Малышева, 145А, лит. Ф). Пьеса «Изображая жертву» пережила множество театральных постановок и одну экранизацию. Свой вариант Театр СЦД покажет в начале декабря.
Стоит напомнить, что главный герой пьесы «Изображая жертву» — молодой человек, который работает в милиции, в буквальном смысле «жертвой». То есть, во время следственных экспериментов именно на нём преступники показывают, как душили своих жён или резали собутыльников. Странная работа органично вписывается в странную жизнь, которую ведёт Валентин — в его семье кипят гамлетовские страсти, а с любимой девушкой складываются очень непростые отношения.
Спектакль в Театре ЦСД ставит режиссёр Антон Бутаков. Главные роли исполнят Алексей Чувашов, Илья Калин, Рита Токмакова и другие. Премьерные показы состоятся со 2-го по 4-е декабря включительно.
Олег и Владимир Пресняковы родились в Свердловске и оба учились в УрГУ на филологов. В своей альма матер создали студенческий «Театр имени Кристины Орбакайте». Там они сами ставили собственные пьесы, в том числе — «Изображая жертву», которую написали в 2002-м году. Через несколько лет прославленный режиссёр Кирилл Серебрянников перенёс сюжет пьесы на экран. В киноверсии сыграли известные актёры Лия Ахеджакова, Виталий Хаев, Марина Голуб, Марат Башаров, Анна Михалкова.
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