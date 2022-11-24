Депутат предложил «ломать» в Екатеринбурге памятники архитектуры, находящиеся в плохом состоянии
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутат гордумы Екатеринбурга Виктор Сомиков на заседании комиссии по бюджету предложил сносить старые и ветхие памятники архитектуры, которые нельзя эксплуатировать. На их месте он предложил возводить новые функциональные здания, «соответствующие современным требованиям».
Предложение Сомикова возникло на фоне обсуждения бюджета Екатеринбурга на 2023 год, а именно расходов на культуру. Сомиков заявил, что его настораживает практика, когда управлению культуры передаётся на баланс здание объекта культурного наследия, и оно несёт расходы по его содержанию. В пример он привёл здание на Ленина, 52 – памятник архитектуры конструктивизма, из которого переехала поликлиника, и здание занял культурный кластер Л-52.
«Прописная истина: новое всегда лучше старого» – сказал депутат. Что касается сохранения исторического наследия для потомков, то, по мнению Сомикова, для этого у зданий достаточно сохранять лишь фасады.
Отметим, что среди других депутатов слова Сомикова поддержки не нашли.
Выступление депутата Сомикова на обсуждении бюджета Екатеринбурга
Сомиков опирается на собственный опыт?
Вероятно, предложение Виктора Сомикова возникло не случайно, а исходя из его личного опыта. Сомиков избрался в гордуму Екатеринбурга в 2018 году от КПРФ по одномандатному округу №18 (часть Чкаловского района Екатеринбурга). При этом во время избирательной кампании он позиционировал себя как главного инженера бизнес-центра «Высоцкий». При этом с застройщиком «Высоцкого» связана одна из наиболее громких историй об уничтожении объекта культурного наследия в Екатеринбурге. Сейчас мало кто помнит, но на этапе строительства небоскрёб «Высоцкий» назывался третьей очередью бизнес-центра «Антей» (или, попросту, «Антей-3»). А первая очередь комплекса, 22-этажный «Антей» был возведён на месте бывшей усадьбы Иосифа Фальковского постройки конца XIX века – здание усадьбы было заброшено и частично разрушено, но при этом внесено в реестр объектов культурного наследия.
Однако строители не нашли ничего лучшего, чем сравнять остатки усадьбы с землёй – не оставили даже фасад, как сейчас предлагает Сомиков. В 2004 году, как полагается – в одну ночь, неизвестные рабочие разрушили сохранившиеся фасады до основания. Как тогда писало информагентство URA.RU, по «стечению обстоятельств» участок под усадьбой был незамедлительно взят в аренду бизнесменом Андреем Гавриловским. Условие аренды было сохранения оставшейся части памятника, в том числе уникального погреба-ледника – собственного изобретения инженера Фальковского, ставшего прообразом будущих холодильников. Однако судьба погреба оказалась незавидной – буквально через несколько дней он также был снесен, – сообщало URA.RU, а на его месте вырыли котлован, из которого «вырос» бизнес-центр «Антей».
Окончательное разрушение объекта культурного наследия всё же вынудило возбудить уголовное дело по статье 243 ч.1 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»), начавшим строительство на месте памятника грозило до 2 лет лишения свободы. Но через год оно было прекращено за отсутствием состава преступления, — сообщало информагентство ЕАН. Как следует из постановления о прекращении дела, решение было принято после допроса Андрея Гавриловского, владельца ООО «Бабушкин Комод», проводившего строительные работы на том месте. Господин Гавриловский пояснил следствию, что степень износа памятника истории была очень высока и, в качестве компенсации, в МУГИСО было перечислено 30 812 рублей 71 копейка. На основании этого следователь Октябрьского РУВД сделал вывод, что «установить наличие умысла на уничтожение памятника «Погреб-Ледник» не представилось возможным».
В 2006 году министр МУГИСО Алексей Молотков направил запрос на имя прокурора области с просьбой провести повторное расследование дела, но до суда оно так и не дошло. В 2007 году правительство Свердловской области обязало компанию Гавриловского восстановить один лишь погреб-ледник, писало издание Justmedia, однако с тех пор никаких новостей о его воссоздании не было. В период строительства «Антея-3», получившего впоследствии название «Высоцкий», рядом был уничтожен ещё один объект культурного наследия – дом горного землемера Ярутина, однако причастность к его сносу представители структур Гавриловского уже всячески отрицали.
В последнее время исключение зданий из реестра ОКН, можно сказать, поставлено в Екатеринбурге на поток – так, лишились охранного статуса особняк на Гоголя, 7, который обещал восстановить губернатор Евгений Куйвашев, бывшая больница скорой помощи и усадьба Беленкова рядом с Царским мостом.
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