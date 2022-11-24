Пациентам екатеринбургской больницы на обед принесли рыбу с червями

«После получения информации будет организована работа в отношении поставщика недоброкачественной продукции. В адрес ООО "Престиж" будет дано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», – добавили в Роспотребнадзоре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пациенты Центральной городской больницы №20 пожаловались, что им на обед принесли рыбу с червями. Роспотребнадзор разбирается с ситуацией.Как пишет Е1.RU, блюдо с червями пациенткам гинекологического отделения больницы подали 26 ноября. В ЦГБ №20 подтвердили, что такая ситуация действительно была. В больнице собрали комиссию, чтобы с этим разобраться.В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что у организатора питания в медучреждении – ООО «Престиж» – запросили документы на продукцию и пояснения.