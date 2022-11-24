Екатеринбург присоединится к мероприятиям Всемирного дня борьбы со СПИДом
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 1 декабря состоятся мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Медицинские организации, культурные и молодежные учреждения Екатеринбурга проведут тематические мероприятия для привлечения к внимания профилактике заболевания и формирования толерантного отношения людям с ВИЧ. В этот день также можно будет узнать свой ВИЧ-статус.
Так, около станции метро «Площадь 1905 года» будет работать тест-мобиль Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом. Тестирование помогут проводить волонтеры-медики и студенты Уральского государственного медицинского университета. Пройти быстрый тест на ВИЧ можно будет в передвижной лаборатории с 14.00 до 22.00. Процедура проводится бесплатно и анонимно.
Кроме того, в Екатеринбурге постоянно работает несколько пунктов тестирования на ВИЧ, их режим работы можно посмотреть на сайте. Также работает стационарный пункт экспресс-тестирования АНО «Чтобы жить» на улице Лермонтова, 17.
Всемирный день борьбы со СПИДом провозглашен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. По всему миру в этот день проходят просветительские мероприятия по противодействию СПИДу и акции в память о жертвах заболевания.
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