Реверсивное движение введут на трассе Екатеринбург – Курган
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На 55-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган 1 декабря введут реверсивное движение. Это связано с ремонтом ж/д переезда.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в «Уралуправтодоре», завтра с 10.00 до 18.00 СвЖД будет проводить ремонтные работы на ж/д переезде рядом с поселком Марамзино. В связи с этим движение транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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