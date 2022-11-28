Реверсивное движение введут на трассе Екатеринбург – Курган

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 55-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган 1 декабря введут реверсивное движение. Это связано с ремонтом ж/д переезда.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в «Уралуправтодоре», завтра с 10.00 до 18.00 СвЖД будет проводить ремонтные работы на ж/д переезде рядом с поселком Марамзино. В связи с этим движение транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.