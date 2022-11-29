Владельцу моторной лодки в Невьянске грозит два года колонии за гибель пассажира

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Невьянске в суд направлено уголовное дело в отношении владельца моторной лодки. Он обвиняется в причинении смерти пассажиру по неосторожности.По версии следствия, 1 октября обвиняемый приехал на берег озера Таватуй около поселка Калинова вместе с тремя знакомыми, чтобы покататься на моторной лодке. Владелец лодки управлял ей во время сильного волнения на озере. В результате из-за непогоды произошло затопление лодки. Один из пассажиров не смог самостоятельно выбраться на берег и погиб.В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что уголовное дело после вручения обвинительного заключения мужчине направят в Невьянский городской суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.