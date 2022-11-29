На ЕКАД закроют движение ради установки пешеходного моста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Екатеринбургской кольцевой автодороге ночью 10 декабря закроют движение транспорта. Речь идет об участке от Кольцовского тракта до дублера Сибирского тракта.В районе коттеджного поселка «Долинка» будут возводить пешеходный мост через ЕКАД. Он соединит несколько населенных пунктов. Проезд по автодороге перекроют с 04.00 до 04.40.Водителям приносят извинения за доставленные неудобства.