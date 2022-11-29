На ЕКАД закроют движение ради установки пешеходного моста
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На Екатеринбургской кольцевой автодороге ночью 10 декабря закроют движение транспорта. Речь идет об участке от Кольцовского тракта до дублера Сибирского тракта.
В районе коттеджного поселка «Долинка» будут возводить пешеходный мост через ЕКАД. Он соединит несколько населенных пунктов. Проезд по автодороге перекроют с 04.00 до 04.40.
Водителям приносят извинения за доставленные неудобства.
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