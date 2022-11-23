Екатеринбурженка отсудила за сломанную руку у коммунальщиков 70 тысяч рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 69-летней женщине удалось отсудить у коммунальщиков компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей за сломанную руку. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.Утром 1 декабря прошлого года пенсионерка поскользнулась на тротуаре у перекрестка Бородина – Грибоедова и сломала руку. Оправившись от травмы, женщина обратилась в Чкаловский районный с иском к МБУ «Чкаловское ДЭУ». Она требовала взыскать с коммунальщиков компенсацию морального вреда и убытки.Суд частично удовлетворил иск, взыскав с «Чкаловского ДЭУ» 70 тысяч рублей компенсации морального вреда. Однако ответчик не признал вины, а представитель истца – прокурор – не согласился с оценкой обстоятельств и суммой компенсации.Решение обжаловали в апелляционной инстанции Свердловского областного суда. Но облсуд оставил решение районного суда без изменений.