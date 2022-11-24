Название новой остановки в Сысерти придумали сами горожане

21.04 Вторник, 29 ноября 2022
Общество
Фото: газета «Наша Сысертская Неделя»


В Сысерти появилась новая остановка общественного транспорта. Её сделали возле Центра бокса на улице Советской после многочисленных обращений — родители детей, занимающихся в Центре, жаловались, что существующие остановки находятся слишком далеко от спортивного учреждения.

После того, как МУП АТП остановку добавило, оставалось дать ей название. И вот тут решили пойти самым правильным путём — спросить мнение самих жителей. Для начала собрали различные варианты. Из них отобрали 4, наиболее логичные и уместные: «Ушакова», «Советская», «Центр бокса», «Приказчика Сурина». И после этого провели общественное голосование. Его результаты и определили название новой остановки: поскольку больше всего голосов (33%) были отданы за вариант «остановка Ушакова», именно такой пункт и появится в маршрутном расписании.

Как поясняет издание «Сысертские Вести», Пётр Филиппович Ушаков — ветеран Великой Отечественной войны, проживавший в Сысерти. Его дом находился как раз напротив здания Центра бокса. Таким образом, название новой остановки станет ещё одной данью памяти ветерана, умершего летом этого года.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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