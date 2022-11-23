В Музее андеграунда в Екатеринбурге на новогодние праздники поселится театр теней

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Необычным способом решили поздравить маленьких екатеринбуржцев в Музее андеграунда. В здании Музея на несколько недель «поселили» Театр теней «Старинный фонарь», который будет показывать спектакли для детей и их родителей.В расписании «теневых» представлений театра в музейном пространстве — под десяток наименований, включающих известные детские сказки. Первый спектакль покажут 20-го декабря и будут это «Три поросёнка». Ну, а дальше вплоть до 7-го января каждый день будут демонстрировать по одному спектаклю — «Федорино горе», «Гадкий утёнок», «Медной горы хозяйка» и так далее. На 7-е января планируется устроить два праздничных представления «Рождественская ёлка». Начало первого — в 16:00, второго — в 18:00. После каждого спектакля маленьким зрителям покажут и расскажут, как в домашних условиях самим устроить теневой театр и как изготавливать «артистов» для него. Билеты на спектакль и последующий мастер-класс можно приобрести на сайте Музея андеграунда.Основатель и руководитель Театра теней «Старый фонарь» — психолог Александра Шарапова. В репертуаре театра на данный момент 14 постановок, которые показываются на разных площадках города. В зависимости от площадки, спектакль становится либо выступлением одного актёра, либо сопровождается ещё и живой музыкой. В новогодних показах в Музее андеграунда музыкальное сопровождение спектаклям будут обеспечивать музыканты Свердловской академической филармонии.