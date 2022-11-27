На закупку троллейбусов Екатеринбург получит еще 500 млн рублей из федерального бюджета
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На обновление троллейбусного парка Екатеринбурга из федерального бюджета направят более 500 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Напомним, что первые 500 миллионов по заявке свердловского губернатора поступили из федерального резервного фонда в регион уже этой осенью. Еще 500 миллионов рублей предусмотрены в федеральном бюджете на 2023 год.
К 300-летию Екатеринбурга планируется закупить не менее 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Предполагается, что троллейбусы будут курсировать в строящийся микрорайон Новокольцовский.
Отмечается, что федеральная часть составит 70% затрат на закупку транспорта, оставшиеся 30% закрывают бюджеты Свердловской области и Екатеринбурга. Всего на покупку 50 троллейбусов предусмотрено 1,45 миллиарда рублей.
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