Слухи о дефиците ветеринарных препаратов опроверг дистрибьютор из Екатеринбурга

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Управлении Россельхознадзора по Свердловской области заявили, что сообщения о дефиците на рынке ветеринарных препаратов некорректны.По запросу свердловского Управления Россельхознадзора о наличии импортных и российских препаратов для общего наркоза животных ситуацию прокомментировал один из екатеринбургских дистрибьюторов ветеринарных препаратов – ООО «Симбио-Урал».Коммерческий директор ООО «Симбио-Урал» Марина Кошкарова рассказал, что сегодня происходит на рынке препаратов для проведения общей анестезии животных. По ее данным, в настоящее время на складах есть запас импортного препарата «Телазол», скоро ожидаются новые поставки этого препарата. При этом за последние две недели не наблюдалось ажиотажного спроса на этот медикамент.«Если говорить про отечественный препарат, то это «Энбифол», – заявила Марина Кошкарова. – Его также применяют для неингаляционного наркоза. На мой взгляд, ситуация вокруг дефицита лекарственных препаратов для ветеринарного применения вызвана искусственно созданным дефицитом – когда на одно юридическое лицо производится закупка препарата на запас, значительно превышающий использование. Тем не менее, препараты есть в наличии, готовы производить поставки».Ранее Россельхознадзор приводил данные ФГИС «Ветис», согласно которым объем ввоза на территорию России медикаментов для ветеринарного использования с начала 2022 года не только не упал, но имеет тенденцию к увеличению. За 8 месяцев текущего года в Россию ввезли на 16 процентов больше антибиотиков, чем за аналогичный период 2021 года, и на 25% больше – вакцин для ветеринарного применения.Также отмечается тенденция роста внутрироссийского производства лекарственных препаратов для ветеринарии. С 1 января по 1 июля было выпущено 107 млн упаковок ветпрепаратов, в т. ч. 7,2 млрд доз вакцин. За аналогичный период 2021 года произведено 81