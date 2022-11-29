В Екатеринбурге ограничат движение по Столярному переулку
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В столице Урала ограничат движение транспорта по Столярному переулку. Ограничения будут действовать с 12 декабря 2022 года по 20 января 2023 года.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данном участке будут проводиться работы по строительству наружных сетей дождевой канализации.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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В Екатеринбурге ограничат движение по улице Авиационной
29 ноября 2022
29 ноября 2022