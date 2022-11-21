Юные хоккеисты из Екатеринбурга отравились после спортивных сборов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области отравились 12-летние воспитанники хоккейной команды СКА «Юность» после спортивных сборов в Нижнем Тагиле.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, екатеринбургские юные хоккеисты вместе с тренером 12 ноября ездили в Нижний Тагил на игру с другой командой. В поездке они находились один день. После возвращения некоторые дети почувствовали ухудшение состояния здоровья: поднялась температура и возникла рвота.
Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку сообщения.
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