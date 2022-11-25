Свердловчане за два месяца отправили на переработку 54 тонны макулатуры

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В рамках всероссийской акции #БумБатл нацпроекта «Экология» жители Свердловской области отправили на переработку 54 тонны бумажного и картонного вторсырья. Регион занял восьмое место по количеству собранной макулатуры в России.Акция проходила с 15 сентября по 15 ноября. В оргкомитете рассказали, что в сборе макулатуры участвовали 34 организации и учреждения Свердловской области. В отдельных номинациях свердловчане заняли призовые места. Например, волонтерский центр «Волонтеры Урала» УрФУ занял третье место среди вузов страны, участвовавших в акции.Всего, по данным оргкомитета, россияне собрали более 63 тысяч тонн макулатуры. Это позволило спасти от вырубки около 12 тысяч гектаров леса.