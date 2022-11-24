Коньки и авоськи станут экспонатами ностальгической выставки Музея истории Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Музее истории Екатеринбурга с 1-го декабря начнёт работу выставка «Истории с антресолей». В её экспозиции будут выставлены предметы, которые хранятся с советских времён на антресолях, в чуланах и сундуках рядовых граждан.Авоськи, сифоны, превращающие обычную воду в газированную, старые коньки и плёночные магнитофоны. Всё эти экспонаты наверняка напомнят посетителям выставки о собственном безоблачном детстве, о молодости родителей и наверняка вызовут тёплую ностальгию. По крайней мере, на это рассчитывают сотрудники Музея и куратор проекта «Истории с антресолей» Светлана Хайрутдинова. Кроме того, выставка позволит проследить, какие вещи навсегда ушли из повседневного обихода, а какие трансформировались, но продолжают служить человеку. «На этой выставке мы покажем, как с течением времени менялся предметный, повседневной мир обычного человека», — поясняет Светлана Хайрутдинова.Выставка будет работать в основном здании Музея истории Екатеринбурга по адресу улица Карла Либкнехта, 26.