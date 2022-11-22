В Свердловской области отменили мобилизацию «забронированных» сотрудников ВСМПО-АВИСМА
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области отменили решение о мобилизации «забронированных» сотрудников ВСМПО-АВИСМА. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем телеграм-канале.
По словам Иванова, областная призывная комиссия после письма из военного ведомства отменила решение о мобилизации всех сотрудников ВСМПО-АВИСМА из списка, который депутат отправлял месяц назад вместе с запросом на имя начальника Генштаба В.В. Герасимова.
Максим Иванов отметил, что само предприятие также активно действовало, чтобы вернуть своих забронированных работников.
«Ожидаю, что в ближайшее время специалисты вернутся домой и возобновят работу на одном из стратегических предприятий Урала», – пишет депутат.
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22 ноября 2022
22 ноября 2022