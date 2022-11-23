На трассе Пермь – Екатеринбург организовали реверсивное движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 231-м километре трассы Пермь – Екатеринбург организовали реверсивное движение со светофорным регулированием на время капитального ремонта моста через реку Пут.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в «Уралуправтодоре», ограничения на данном участке трассы продлятся до марта 2023 года.Ранее на участке автодороги от 187-го километра до 232-го расширили до четырех полос 15 километров дороги. Сейчас «Уралуправтодор» расширяет искусственные сооружения на этом отрезке.Капитальный ремонт трассы выполняется в рамках реализации маршрута Казань – Екатеринбург. Ожидается, что до 2024 года вся трасса Пермь – Екатеринбург в границах Свердловской области будет расширена до четырех полос.