В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за минувшую неделю зарегистрировали 37 295 случаев ОРВИ. Это на 13% выше уровня предыдущей недели и на 23,1% выше среднего многолетнего уровня. Среди заболевших 63% – дети.
Неблагополучными по заболеваемости являются Асбестовский и Сысертский городские округа, ГО Богданович, Сухой Лог, Рефтинский и ЗАТО Свободный. На Екатеринбург приходится 18 142 случая ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 14,6%.
Кроме того, с 21 по 27 ноября в области зафиксировано 538 случаев внебольничных пневмоний. Это на 9,62% выше уровня прошлой недели. В Екатеринбурге зарегистрировано 208 случаев заболевания.
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