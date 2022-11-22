В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшую неделю зарегистрировали 37 295 случаев ОРВИ. Это на 13% выше уровня предыдущей недели и на 23,1% выше среднего многолетнего уровня. Среди заболевших 63% – дети.Неблагополучными по заболеваемости являются Асбестовский и Сысертский городские округа, ГО Богданович, Сухой Лог, Рефтинский и ЗАТО Свободный. На Екатеринбург приходится 18 142 случая ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 14,6%.Кроме того, с 21 по 27 ноября в области зафиксировано 538 случаев внебольничных пневмоний. Это на 9,62% выше уровня прошлой недели. В Екатеринбурге зарегистрировано 208 случаев заболевания.