«Уралэлектромедь» установила новый кран для приемки и отгрузки стройматериалов

14.21 Понедельник, 28 ноября 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК


На центральном складе «Уралэлектромеди» в Верхней Пышме установили козловой кран отечественного производства грузоподъемностью пять тонн.

Как рассказал начальник центрального склада Денис Якушев, кран предназначен для эффективной разгрузки стройматериалов с грузовиков, железнодорожных вагонов и платформ.

– Агрегат повысит эффективность разгрузки стройматериалов и ТМЦ, поступающих на открытую территорию склада, и существенно повысит производительность труда подразделения, – отметил Якушев.



Фото: пресс-служба УГМК


Козловой кран состоит из металлического моста, двух опор, грузовой тележки, механизма подъема груза. Краном управляет оператор с помощью радиопульта.

– Новый кран нам удалось поставить на рельсы за два месяца. В монтаже участвовали службы главного энергетика и главного механика предприятия. Сегодня кран уже выполняет первые задачи по разгрузке стройматериалов. Очень удобно управлять такой машиной с радиопульта, – добавил механик центрального склада Евгений Гриценко.


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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


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