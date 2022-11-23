«Уралэлектромедь» установила новый кран для приемки и отгрузки стройматериалов
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
На центральном складе «Уралэлектромеди» в Верхней Пышме установили козловой кран отечественного производства грузоподъемностью пять тонн.
Как рассказал начальник центрального склада Денис Якушев, кран предназначен для эффективной разгрузки стройматериалов с грузовиков, железнодорожных вагонов и платформ.
– Агрегат повысит эффективность разгрузки стройматериалов и ТМЦ, поступающих на открытую территорию склада, и существенно повысит производительность труда подразделения, – отметил Якушев.
Козловой кран состоит из металлического моста, двух опор, грузовой тележки, механизма подъема груза. Краном управляет оператор с помощью радиопульта.
– Новый кран нам удалось поставить на рельсы за два месяца. В монтаже участвовали службы главного энергетика и главного механика предприятия. Сегодня кран уже выполняет первые задачи по разгрузке стройматериалов. Очень удобно управлять такой машиной с радиопульта, – добавил механик центрального склада Евгений Гриценко.
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