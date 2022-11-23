«Уралэлектромедь» установила новый кран для приемки и отгрузки стройматериалов

– Агрегат повысит эффективность разгрузки стройматериалов и ТМЦ, поступающих на открытую территорию склада, и существенно повысит производительность труда подразделения, – отметил Якушев.



Фото: пресс-служба УГМК

– Новый кран нам удалось поставить на рельсы за два месяца. В монтаже участвовали службы главного энергетика и главного механика предприятия. Сегодня кран уже выполняет первые задачи по разгрузке стройматериалов. Очень удобно управлять такой машиной с радиопульта, – добавил механик центрального склада Евгений Гриценко.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

На центральном складе «Уралэлектромеди» в Верхней Пышме установили козловой кран отечественного производства грузоподъемностью пять тонн.Как рассказал начальник центрального склада Денис Якушев, кран предназначен для эффективной разгрузки стройматериалов с грузовиков, железнодорожных вагонов и платформ.Козловой кран состоит из металлического моста, двух опор, грузовой тележки, механизма подъема груза. Краном управляет оператор с помощью радиопульта.