Проекты в сфере ЖКХ в Свердловской области получат допфинансирование

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области по итогам согласительных процедур по бюджету 2023 года дополнительное финансирования получат крупные проекты в сфере ЖКХ.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказала, что одобрено выделение дополнительно 151 миллиона рублей на газификацию, 50 миллионов рублей – на замену старых лифтов, 500 миллионов рублей – на строительство очистных канализаций в Березовском и Среднеуральске, 73 миллиона рублей – на ремонт канализационного коллектора в Камышлове.На дополнительные средства планируется заменить в следующем году около 300 лифтового оборудования в многоквартирных домах Свердловской области.Выделенные на газификацию средства позволят завершить строительство межпоселковых газопроводов в Алапаевском районе. Газ получат жители трех поселков – Деево, Раскатиха, Гостьково. Также планируется обеспечить газоснабжение поселка Михайловский завод в Нижнесергинском районе и завершить строительство газопровода «Криулино — Сарана» в Красноуфимском районе и газопровода от деревни Шарама через село Аракаево до Михайловского завода в Нижнесергинском районе.Ремонт коллектора в Камышлове завершится в следующем году. Благодаря этом у города будет возможность при аварийных ситуациях переключаться с одной ветки на другую и не допускать отключений.Реконструкция очистных канализаций в Березовском и Среднеуральске позволит решить экологические проблемы на этих территориях.