Почти 300 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 299 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 553 509 случаев COVID-19.Госпитализировано девять пациентов. В связи с выздоровлением выписали 273 свердловчан. Общее число вылечившихся – 538 619.В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.