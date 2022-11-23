Почти 300 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 299 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 553 509 случаев COVID-19.
Госпитализировано девять пациентов. В связи с выздоровлением выписали 273 свердловчан. Общее число вылечившихся – 538 619.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
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