В Нижнем Тагиле врачи спасли упавшего с четвертого этажа мужчину

– После стабилизации состояния пациента мы провели операцию. При помощи металлоконструкций синтезировали сломанные конечности: обе пяточные кости, левую бедренную кость и все кости левого предплечья, – рассказал заведующий травматологическим отделением Демидовской больницы Дмитрий Карлов.

– В первые дни я был в шоке, что после такого падения не просто выжил, но и смогу вернуться к полноценной жизни. Впереди долгая реабилитация, после которой я снова буду ходить. Спасибо большое докторам и медсёстрам за помощь и внимательное отношение, – поблагодарил медиков Иван.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле врачи отделения травматологии Демидовской горбольницы прооперировали жителя Кушвы, доставленного вертолетом центра медицины катастроф с множественными травмами после падения с четырехэтажного здания. Мужчине спасли жизнь и сохранили возможность ходить.Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, Иван ремонтировал крышу, работал на высоте 15 метров со страховкой. В один момент мужчина отвлекся, отстегнул страховочный трос и упал. Скорая доставила его в центральную больницу Кушвы с ушибами грудной клетки и поясничной области, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными переломами. Врачи оказали ему первичную помощь и вместе с коллегами из Нижнего Тагила приняли решение об экстренном переводе пациента в отделение реанимации Демидовской больницы.Для минимизации послеоперационных осложнений все манипуляции выполнялись в одну операционную сессию двумя бригадами врачей. Операция длилась около двух часов.