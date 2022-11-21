В Верхней Пышме проходит детский хоккейный турнир «Кубок Урала»



Фото предоставили организаторы детского хоккейного турнира «Кубок Урала»



Фото предоставили организаторы детского хоккейного турнира «Кубок Урала»



Фото предоставили организаторы детского хоккейного турнира «Кубок Урала»

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме с 25 ноября по 1 декабря проходит детский хоккейный турнир «Кубок Урала» на призы командующего войсками Центрального военного округа.Организаторами состязаний выступают Ассоциация «Спортивно-Патриотический Клуб «ФОРПОСТ», СРОО «Ладья», РОО «Федерация хоккея Свердловской области», Благотворительный фонд «Дети России», при поддержке Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.Торжественное открытие турнира состоялось 25 ноября. Церемонию посетил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Перед юными спортсменами выступил Виталий Ерфилов – заслуженный тренер СССР и России, первый тренер легендарных Владислава Третьяка и Владимира Мышкина, один из тех, кто зарождал славные традиции вратарского искусства российского хоккея.Кроме того, на церемонии прозвучало видеоприветствие олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона мира Владимира Мышкина. Сценарист, актер, телеведущий, бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» и соучредитель СРОО «Ладья» Андрей Рожков пожелал участникам достичь высот в спорте и в жизни и получить удовольствие от знакомства с уральским регионом.В турнире участвуют спортсмены 2012 года рождения и моложе из семи регионов России от Калининграда до Находки. В течение недели более 200 юных хоккеистов будут сражаться за главный приз – памятный кубок состязаний. У всех участников есть солидный игровой опыт. Они покажут мастерство разных спортивных школ страны, красоту и силу по-взрослому азартного хоккея.«Кубок Урала» – это турнир, где работает профессиональная судейская команда, а в распоряжении игроков есть высококлассный лед. Помимо соревнований у ребят насыщенная экскурсионная программа. В дни турнира они увидят самые зрелищные и памятные места Екатеринбурга и его пригородов, познакомятся с историей и культурой края, а также понаблюдают за игрой профессиональных хоккеистов.