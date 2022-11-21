В Верхней Пышме проходит детский хоккейный турнир «Кубок Урала»
Общество
Фото предоставили организаторы детского хоккейного турнира «Кубок Урала»
В Верхней Пышме с 25 ноября по 1 декабря проходит детский хоккейный турнир «Кубок Урала» на призы командующего войсками Центрального военного округа.
Организаторами состязаний выступают Ассоциация «Спортивно-Патриотический Клуб «ФОРПОСТ», СРОО «Ладья», РОО «Федерация хоккея Свердловской области», Благотворительный фонд «Дети России», при поддержке Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.
Фото предоставили организаторы детского хоккейного турнира «Кубок Урала»
Торжественное открытие турнира состоялось 25 ноября. Церемонию посетил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Перед юными спортсменами выступил Виталий Ерфилов – заслуженный тренер СССР и России, первый тренер легендарных Владислава Третьяка и Владимира Мышкина, один из тех, кто зарождал славные традиции вратарского искусства российского хоккея.
Кроме того, на церемонии прозвучало видеоприветствие олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона мира Владимира Мышкина. Сценарист, актер, телеведущий, бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» и соучредитель СРОО «Ладья» Андрей Рожков пожелал участникам достичь высот в спорте и в жизни и получить удовольствие от знакомства с уральским регионом.
Фото предоставили организаторы детского хоккейного турнира «Кубок Урала»
В турнире участвуют спортсмены 2012 года рождения и моложе из семи регионов России от Калининграда до Находки. В течение недели более 200 юных хоккеистов будут сражаться за главный приз – памятный кубок состязаний. У всех участников есть солидный игровой опыт. Они покажут мастерство разных спортивных школ страны, красоту и силу по-взрослому азартного хоккея.
Фото предоставили организаторы детского хоккейного турнира «Кубок Урала»
«Кубок Урала» – это турнир, где работает профессиональная судейская команда, а в распоряжении игроков есть высококлассный лед. Помимо соревнований у ребят насыщенная экскурсионная программа. В дни турнира они увидят самые зрелищные и памятные места Екатеринбурга и его пригородов, познакомятся с историей и культурой края, а также понаблюдают за игрой профессиональных хоккеистов.
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21 ноября 2022