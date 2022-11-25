В Нижнем Тагиле появился штаб по контролю за вредными выбросами

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле создали штаб, который будет контролировать мероприятия по снижению вредных выбросов в воздух. Его представители планируют собираться не менее одного раза в квартал. Об этом сообщает ИА Tagilcity.ru.В состав штаба вошли глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в качестве руководителя, замглавы по городскому хозяйству Егор Копысов как заместитель председателя штаба и начальник отдела по экологии и природопользованию Лариса Носовская в роли секретаря.По данным издания, комплексный план по снижению загрязненности воздуха был утверждён ещё 17 ноября.