Пенсионерка из Невьянска «раскусила» телефонных мошенников

«Органы внутренних дел Невьянска приводят этот случай в качестве примера правильного поведения при общении с аферистами, которые, представляясь сотрудниками силовых структур, начинают под различными предлогами выманивать деньги у граждан», – рассказали в полиции.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Невьянске телефонные мошенники попытались обмануть 83-летнюю пенсионерку, но пожилая женщина «раскусила» аферистов. О произошедшем она рассказала в дежурную часть местного ОВД.Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции из Москвы. Он заявил женщине, что некоторое время назад в отделение банка якобы явился некто с доверенностью, подтверждающей право распоряжаться её деньгами. Для того, чтобы защитить свои сбережения, «полицейский» рекомендовал как можно скорее положить их на «безопасную ячейку».После этих слов женщина положила трубку и поехала в финансово-кредитное учреждение, клиентом которого является, чтобы лично поговорить с сотрудниками банка и выяснить, что на самом деле происходит с её сбережениями. В итоге опасения не подтвердились. Никаких подозрительных транзакций по счету не совершалось.