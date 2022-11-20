В Свердловской области выявили 297 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за минувшие сутки выявили ещё 297 случаев коронавируса. За всё время в регионе было зарегистрировано 553 210 случаев.
Выписано по выздоровлению, по данным на 27 ноября, было 290 человек. За весь период пандемии вылечилось 538 346 жителей Свердловской области.
Случаев смерти среди больных COVID-19 зарегистрировано не было. Всего было зафиксировано 10 881 летальных исход среди больных коронавирусом.
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В Свердловской области выявили 270 случаев коронавируса
20 ноября 2022
20 ноября 2022