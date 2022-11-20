В Свердловской области выявили 297 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшие сутки выявили ещё 297 случаев коронавируса. За всё время в регионе было зарегистрировано 553 210 случаев.Выписано по выздоровлению, по данным на 27 ноября, было 290 человек. За весь период пандемии вылечилось 538 346 жителей Свердловской области.Случаев смерти среди больных COVID-19 зарегистрировано не было. Всего было зафиксировано 10 881 летальных исход среди больных коронавирусом.