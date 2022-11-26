Возобновились прямые рейсы из Екатеринбурга в Таиланд
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Из международного аэропорта Кольцово вновь начали выполнять полёты в Таиланд. Сегодня утром в 05.22 из Екатеринбурга в Паттайю вылетел Boeing 767. Перелёт выполняет авиакомпания Azur Air.
Также с 1 декабря из аэропорта уральской столицы можно будет улететь на Пхукет.
«Полеты между Кольцово и самыми популярными курортами Таиланда – Паттайей и Пхукетом – запланированы раз в 10/11 дней в каждом направлении», – рассказали в пресс-службе аэропорта.
Рейсы между Екатеринбургом и Таиландом выполнялись на регулярной основе до весны 2020 года. Тогда из-за пандемии коронавируса они были прерваны.
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