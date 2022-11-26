Возобновились прямые рейсы из Екатеринбурга в Таиланд

«Полеты между Кольцово и самыми популярными курортами Таиланда – Паттайей и Пхукетом – запланированы раз в 10/11 дней в каждом направлении», – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Из международного аэропорта Кольцово вновь начали выполнять полёты в Таиланд. Сегодня утром в 05.22 из Екатеринбурга в Паттайю вылетел Boeing 767. Перелёт выполняет авиакомпания Azur Air.Также с 1 декабря из аэропорта уральской столицы можно будет улететь на Пхукет.Рейсы между Екатеринбургом и Таиландом выполнялись на регулярной основе до весны 2020 года. Тогда из-за пандемии коронавируса они были прерваны.