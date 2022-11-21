Прокуратура Североуральска проконтролирует расследование гибели рабочего на шахте

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ – "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека"», – рассказали в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Североуральска взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели рабочего на шахте «Черемуховская-Глубокая». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По предварительным данным, 25 ноября в результате обрушения горных пород с кровли панельного штрека мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Погибшим оказался житель Североуральска, 1988 года рождения, работавший горнорабочим очистного забоя 5 разряда.