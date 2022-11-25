В Екатеринбурге задержали снесшего шкаф управления светофорами водителя

«Внедорожник повредил шкаф питания и, тем самым, вывел из строя светофоры. Ремонт оборудования, по предварительным подсчётам специалистов, оценивается в несколько сотен тысяч рублей», – рассказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала госавтоинспектора задержали водителя, который снёс шкаф управления светофорами на улице Бардина в ночь с 23 на 24 ноября. Об этом сообщают в ГИБДД Екатеринбурга.Сотрудники ГИБДД составили на водителя протокол за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, в администрации города уже готовят иск в адрес автовладельца.