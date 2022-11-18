Житель Академического попросил запустить прямой трамвайный маршрут до центра Екатеринбурга
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Один из жителей Академического обратился к городским чиновникам с предложением запустить прямой маршрут от его района до центра уральской столицы по трамвайной линии, которую должны будут открыть в конце 2023 года. Об этом пишет портал E1.RU.
Он написал запрос в администрацию города и недавно получил ответ от председателя транспортного комитета Игоря Ощепкова. Чиновник сообщил, что прямой маршрут сейчас не планируется, однако в комитете могут скорректировать трамвайные маршруты, которые ездят от кольца на Волгоградской.
Также рассматривается пара новых маршрутов, которые могут начать возить пассажиров от Волгоградской до ЦПКиО и до Эльмаша.
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