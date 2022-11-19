Спасатели предупреждают екатеринбуржцев об опасных участках льда на городском пруду
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Толщина льда на городском пруду Екатеринбурга уже достигла 20 сантиметров, и горожане стали выходить на его поверхность, минуя пешеходные зоны. В связи с этим спасатели предупреждают граждан об опасных участках льда.
По словам старшего государственного инспектора группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Свердловской области Евгения Хренкова, на городском пруду, как и на любом водоёме, могут возникать промоины, вызванные сточными водами и тёплыми течениями, которые истончают лёд и делают его тонким и крайнее опасным для человека.
«Такие участки невозможно визуально распознать из-за снежного покрова и потому они очень коварны», – подчеркнули в свердловском МЧС.
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