Спасатели предупреждают екатеринбуржцев об опасных участках льда на городском пруду

15.16 Суббота, 26 ноября 2022
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области


Толщина льда на городском пруду Екатеринбурга уже достигла 20 сантиметров, и горожане стали выходить на его поверхность, минуя пешеходные зоны. В связи с этим спасатели предупреждают граждан об опасных участках льда.

По словам старшего государственного инспектора группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Свердловской области Евгения Хренкова, на городском пруду, как и на любом водоёме, могут возникать промоины, вызванные сточными водами и тёплыми течениями, которые истончают лёд и делают его тонким и крайнее опасным для человека.

«Такие участки невозможно визуально распознать из-за снежного покрова и потому они очень коварны», – подчеркнули в свердловском МЧС.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Жителей Екатеринбурга предупредили об опасности прогулок по льду
19 ноября 2022
Нижнетагильские спасатели вывели с неокрепшего льда игравших на нём детей
18 ноября 2022
С последствиями снегопада в Свердловской области будут бороться 320 спецмашин
24 ноября 2022
Синоптики предупреждают о похолодании и гололедице в Свердловской области
20 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В СПбГУ формируется крупнейший в России независимый профсоюз студентов

Студенты намерены бороться за свои права и хотят вернуть уволенных преподавателей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:27 Житель Академического попросил запустить прямой трамвайный маршрут до центра Екатеринбурга
15:16 Спасатели предупреждают екатеринбуржцев об опасных участках льда на городском пруду
14:27 В результате стрельбы в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге пострадали два человека
14:05 В Свердловской области за сутки выявили 295 случаев коронавируса
12:57 В Свердловской области семьям участников боевых действий выплатили более 450 миллионов
12:41 В Верхней Пышме в подвале многоквартирного дома случился пожар
12:01 В декабре из Абу-Даби в Екатеринбург запустят прямые рейсы
11:02 В спортивном комплексе «Юность» в Екатеринбурге открыли каток
10:09 В уральской столице «Hyundai» сбил женщину с коляской
23:42 Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана внесли в реестр физлиц – иностранных агентов
20:57 Одна из основательниц «Парков и скверов Екатеринбурга» расскажет о гонениях на тополя
20:34 Погубившего своего пассажира водилу-нарушителя лишат свободы
20:08 Сыча из Кировграда осмотрели в екатеринбургской ветклинике
19:47 Ройзман выставит часть персональной коллекции в Ельцин Центре
19:20 На Эльмаш вернули свет
19:05 В Свердловской области стало на 12 миллиардеров больше
18:24 В Екатеринбурге несколько домов на Эльмаше остались без электричества
17:44 Выходные в Свердловской области будут холодными
17:27 В Екатеринбурге поймали водителя, остановившего работу светофоров
16:53 Екатеринбуржцы жалуются на плохую уборку улиц
16:30 Свердловские химики выявили бензпирен в «Краковской» колбасе из Пермского края
16:25 Пункты вакцинации продолжат работать в свердловских ТРЦ
15:54 В Свердловской области подтвердили еще 286 случаев COVID-19
15:29 Самбисты УГМК завоевали золото и бронзу на Кубке России
14:52 Названа причина схода тепловоза с рельсов в Первоуральске
14:25 Первый экодом начали устанавливать в Нижнем Тагиле
Все новости Свердловской области
17:37 Президент Путин заявил матерям военных, что лично общался по телефону с бойцами
17:23 Путин проводит встречу с матерями военнослужащих
17:09 Путин поручил создать госресурс для актуализации документов воинского учета
16:06 В Москве 17-летний подросток на «Тойоте» сбил молодую женщину на переходе, она скончалась
15:33 Спикер парламента Кыргызстана призвал срочно переименовать районы Бишкека с названиями на русском языке
14:42 В СПбГУ формируется крупнейший в России независимый профсоюз студентов
14:12 Из-за возгорания в подвале эвакуировали всех сотрудников парламента Кыргызстана
13:36 В Сенате США заявили о появлении пандемии ковида из-за ЧП во время исследований
12:59 Подросток без прав сбил женщину на пешеходном переходе в Москве
12:50 По иску прокурора суд в Новосибирске обязал мэрию купить 670 единиц техники для уборки снега
20:10 В Крымске произошла стрельба на улице, есть погибшие
15:51 СК: в Москве задержан высокопоставленный полицейский по делу о незаконной миграции
14:56 Лейла Гиреева, бежавшая от родственников из Назрани, освобождена из полиции
13:43 Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
13:30 Журналист Андрей Караулов объявлен в розыск
12:26 Глава Минцифры Чувашии добровольно ушла в отставку после публикаций своего сына в интернете
11:46 «Известия»: американский разработчик игр Electronic Arts полностью покинул Россию
10:28 В сенате Казахстана назвали высказывания телеведущего Соловьева «ядовитыми слюнями»
09:57 В Филадельфии в результате стрельбы ранены четыре школьника
18:23 Экс-губернатор Хабаровского края Фургал объявил голодовку в знак протеста против действий суда
17:55 В Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнюю девушку, которая сбежала от своей семьи из Назрани
15:38 Мурашко: средства от налогов на сахаросодержащие напитки направят на лечение больных диабетом
14:09 СМИ: взорванные в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями
13:42 В центре Москвы произошел пожар в резиденции посла Алжира
13:26 На Чукотке в заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью 12 кв. километров
12:35 В подмосковном Солнечногорске горит хостел, людей эвакуировали
Все новости России и мира
16:27 Житель Академического попросил запустить прямой трамвайный маршрут до центра Екатеринбурга
15:16 Спасатели предупреждают екатеринбуржцев об опасных участках льда на городском пруду
14:27 В результате стрельбы в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге пострадали два человека
14:05 В Свердловской области за сутки выявили 295 случаев коронавируса
12:57 В Свердловской области семьям участников боевых действий выплатили более 450 миллионов
12:41 В Верхней Пышме в подвале многоквартирного дома случился пожар
12:01 В декабре из Абу-Даби в Екатеринбург запустят прямые рейсы
11:02 В спортивном комплексе «Юность» в Екатеринбурге открыли каток
10:09 В уральской столице «Hyundai» сбил женщину с коляской
23:42 Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана внесли в реестр физлиц – иностранных агентов
20:57 Одна из основательниц «Парков и скверов Екатеринбурга» расскажет о гонениях на тополя
20:34 Погубившего своего пассажира водилу-нарушителя лишат свободы
20:08 Сыча из Кировграда осмотрели в екатеринбургской ветклинике
19:47 Ройзман выставит часть персональной коллекции в Ельцин Центре
19:20 На Эльмаш вернули свет
19:05 В Свердловской области стало на 12 миллиардеров больше
18:24 В Екатеринбурге несколько домов на Эльмаше остались без электричества
17:44 Выходные в Свердловской области будут холодными
17:27 В Екатеринбурге поймали водителя, остановившего работу светофоров
16:53 Екатеринбуржцы жалуются на плохую уборку улиц
16:30 Свердловские химики выявили бензпирен в «Краковской» колбасе из Пермского края
16:25 Пункты вакцинации продолжат работать в свердловских ТРЦ
15:54 В Свердловской области подтвердили еще 286 случаев COVID-19
15:53 В Перми состоится выставка «Живые традиции Прикамья»
15:30 Жительницу Прикамья будут судить за продажу несуществующих товаров
15:29 Самбисты УГМК завоевали золото и бронзу на Кубке России
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK