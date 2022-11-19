Спасатели предупреждают екатеринбуржцев об опасных участках льда на городском пруду

«Такие участки невозможно визуально распознать из-за снежного покрова и потому они очень коварны», – подчеркнули в свердловском МЧС.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Толщина льда на городском пруду Екатеринбурга уже достигла 20 сантиметров, и горожане стали выходить на его поверхность, минуя пешеходные зоны. В связи с этим спасатели предупреждают граждан об опасных участках льда.По словам старшего государственного инспектора группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Свердловской области Евгения Хренкова, на городском пруду, как и на любом водоёме, могут возникать промоины, вызванные сточными водами и тёплыми течениями, которые истончают лёд и делают его тонким и крайнее опасным для человека.