В декабре из Абу-Даби в Екатеринбург запустят прямые рейсы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С 29 декабря авиакомпания «Air Arabia» начнёт выполнять прямые рейсы из Абу-Даби (ОАЭ) в Екатеринбург и обратно. Об этом стало известно на сайте перевозчика.Перелёты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Первый вылет из Кольцово запланирован на 29 декабря 16.25. В новогодние праздники перелёт туда и обратно будет стоить от 56 тысяч рублей.В расписании Кольцово этих рейсов, на данный момент, нет.