В декабре из Абу-Даби в Екатеринбург запустят прямые рейсы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 29 декабря авиакомпания «Air Arabia» начнёт выполнять прямые рейсы из Абу-Даби (ОАЭ) в Екатеринбург и обратно. Об этом стало известно на сайте перевозчика.
Перелёты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Первый вылет из Кольцово запланирован на 29 декабря 16.25. В новогодние праздники перелёт туда и обратно будет стоить от 56 тысяч рублей.
В расписании Кольцово этих рейсов, на данный момент, нет.
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