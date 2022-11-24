Одна из основательниц «Парков и скверов Екатеринбурга» расскажет о гонениях на тополя
Общество
Фото: Антон Каптелов
С лекцией о тополях выступит Анна Балтина в Креативном кластере «Л52» (это филиал Музея истории Екатеринбурга, расположенный на проспекте Ленина, 52). Вместе со слушателями она попытается разобраться, почему эти полезные деревья вызывают большую неприязнь, если не сказать «ненависть», у уральцев.
Лекция одной из основательниц общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга» называется «Persecutus est populous», что переводится с латыни как «Преследуемый народ». Но слово «populus» на древнем языке означало ещё и «тополь», а, значит, перевести название лекции можно и как «Преследуемый тополь». И, действительно, в Екатеринбурге тополь подвергается преследованиям и даже геноциду уже не первый год. Администрация города с большой охотой и со ссылкой на требования горожан корнает тополя, оставляя на месте деревьев с пышными кронами высокие «пеньки». А совсем недавно было заявлено, что в Екатеринбурге полностью вырубят тополя.
Лекция о значении тополя для уральского мегаполиса и о том, действительно ли он представляет для людей хоть какой-то вред, запланирована на вечер 7-го декабря. Требуется регистрация и наличие входного билета.
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