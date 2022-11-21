Сыча из Кировграда осмотрели в екатеринбургской ветклинике

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ветеринарную клинику «ЗооСпец» принесли очередного необычного пациента. Эту хищную птичку — воробьиного сыча — нашли и подобрали в Кировграде. Он по какой-то причине не мог нормально летать и легко «сдался» людям.Екатеринбургские ветеринары к постановке диагноза для пернатого пациента подошли очень ответственно и одним лишь внешним осмотром не ограничились. У него взяли анализы для микроисследований, и в итоге нашли целый букет болезней и паразитов: энтерит, маллофагоз, кокцидиоз, спирохетоз. Всё это довольно опасные заболевания и требуют лечения. Но на полёт птицы повлиять вряд ли могли. А вот небольшая гематома возле левого уха подсказала «звериным врачам», что птичка обо что-то ударилась и получила контузию.К счастью, люди, подобравшие птичку, оказались готовы и лечить её. Ко времени, когда курс приёма лекарств закончится и анализы придут в норму, сыч, возможно, снова «встанет на крыло» и тогда его можно будет вернуть к самостоятельной жизни в дикой природе.