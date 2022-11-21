В Екатеринбурге поймали водителя, остановившего работу светофоров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД поймали в Екатеринбурге водителя, который снес шкаф управления светофорами на улице Бардина.В ночь на 24 ноября автомобилист врезался в шкаф бесперебойного электропитания светофоров на улице Бардина и скрылся с места происшествия. В результате светофоры на Юго-Западе были выведены из строя. На нарушителя оформили протокол за оставление места ДТП.Как сообщили в пресс-службе мэрии, по предварительным подсчетам специалистов, ремонт оборудования оценивается в несколько сотен тысяч рублей. Администрация города готовит иск в адрес автовладельца.