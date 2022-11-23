Самбисты УГМК завоевали золото и бронзу на Кубке России



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Представители Клуба самбо УГМК из Верхней Пышмы стали одними из главных героев престижнейшего старта года – Кубка России, который прошел в Кстово Нижегородской области. По итогам турнира они завоевали пять золотых и пять бронзовых наград.Победителями стали уральцы Владимир Гладких (в категории до 58 кг), Али Турсунов (до 71 кг), Уали Куржев (до 79 кг), Денис Суханов (до 88 кг) и Дмитрий Торгашов (до 98 кг). Бронзовые призеры – Дамир Шамсутдинов (до 58 кг), Александр Пшеничных и Дмитрий Камаев (до 64 кг), Сергей Кузнецов (до 98 кг) и Глеб Познахирко (98+ кг).Яркий финал провел Денис Суханов с Антоном Суровцевым из Москвы. Уралец на протяжении поединка долгое время уступал один балл. Но на последней минуте он провел эффектный болевой прием и одержал досрочную победу.В отличие от коллеги по клубу Дмитрий Торгашов не стал откладывать дело в долгий ящик. Победный болевой он выполнил на первых секундах финальной встречи. Свой решающий поединок за «золото» также досрочно закончил победой Али Турсунов.