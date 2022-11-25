Первый экодом начали устанавливать в Нижнем Тагиле
Общество
Фото: «Компания РИФЕЙ» / све.рф
В Нижнем Тагиле началась установка первого экодома – современного пункта сбора вторсырья. Объект разместится у парка «Народный».
Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в экодом можно будет сдать очищенные от загрязнений текстиль, полиэтиленовые пакеты, пластик, крышки от пластиковых емкостей, макулатуру, картон, стрейч-пленку, металлические и алюминиевые банки. Также на площадке будут проходить лекции и встречи с экологами, экоигры и мастер-классы.
Сборку первого экодома начала «Компания РИФЕЙ». Монтажные работы ведутся около въезда на территорию парка «Народный» со стороны улицы Красноармейской.
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