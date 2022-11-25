Первый экодом начали устанавливать в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле началась установка первого экодома – современного пункта сбора вторсырья. Объект разместится у парка «Народный».Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в экодом можно будет сдать очищенные от загрязнений текстиль, полиэтиленовые пакеты, пластик, крышки от пластиковых емкостей, макулатуру, картон, стрейч-пленку, металлические и алюминиевые банки. Также на площадке будут проходить лекции и встречи с экологами, экоигры и мастер-классы.Сборку первого экодома начала «Компания РИФЕЙ». Монтажные работы ведутся около въезда на территорию парка «Народный» со стороны улицы Красноармейской.