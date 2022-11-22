В уральской столице сотрудники ГИБДД ликвидировали опасную горку
Общество
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Екатеринбурге госавтоинспектора ликвидировали опасную горку возле дома №4В по улице Лумумбы. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, горка находилась в опасной близости к проезжей части.
Сотрудниками Госавтоинспекции после сообщения об опасном месте развлечения детей в течение часа были организованы мероприятия по ликвидации горки.
«На место вызвана бригада дорожно-эксплуатационного управления, горку засыпали песком, а детей предупредили, что кататься в этом месте опасно, можно оказаться под колёсами автомобиля», – рассказали в пресс-группе.
Граждан также призывают сообщения о подобных местах в администрации городов, районов, а также в дежурную часть отделов полиции по телефону 02 или 102.
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