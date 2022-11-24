В Нижнем Тагиле на заправке неизвестный мужчина избил женщину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает мужчину, который избил женщину на заправке «Уралконтрактнефть». Инцидент произошёл ещё 6 ноября, однако видео с произошедшим было опубликовано сообществом «Инцидент Нижний Тагил» только вчера.На кадрах можно увидеть, как мужчина ходит у заправки в компании девушки с собакой, но в какой-то момент он решает подойти к женщине, заправляющей машину и, по неизвестным причинам, ударяет её два раза в лицо. Потерпевшая уже сняла побои и написала заявление в полицию.В отделе полиции №16 МВД России «Нижнетагильское» городскому паблику рассказали, что уже проводят проверку и устанавливают личность мужчины. Там также призвали горожан, опознавших личность мужчины, сообщать о нём по телефону: (3435) 97-64-02.