В Нижнем Тагиле на заправке неизвестный мужчина избил женщину
Общество
Скрин из видео: Инцидент Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает мужчину, который избил женщину на заправке «Уралконтрактнефть». Инцидент произошёл ещё 6 ноября, однако видео с произошедшим было опубликовано сообществом «Инцидент Нижний Тагил» только вчера.
На кадрах можно увидеть, как мужчина ходит у заправки в компании девушки с собакой, но в какой-то момент он решает подойти к женщине, заправляющей машину и, по неизвестным причинам, ударяет её два раза в лицо. Потерпевшая уже сняла побои и написала заявление в полицию.
В отделе полиции №16 МВД России «Нижнетагильское» городскому паблику рассказали, что уже проводят проверку и устанавливают личность мужчины. Там также призвали горожан, опознавших личность мужчины, сообщать о нём по телефону: (3435) 97-64-02.
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