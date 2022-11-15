Свердловский областной суд обязал рассмотреть по существу ещё один иск активиста к полиции
Общество
Фото: кадр видеозаписи с нагрудной камеры полицейского
Продолжаются судебные тяжбы екатеринбуржцев, которые были посажены полицейскими на тротуар во время пацифистской акции 6 марта 2022 года.Уже который месяц они вместе с адвокатами пытаются признать те действия полиции незаконными.
Суды несколько раз не хотели принимать подобные иски к производству, возвращая заявителям, либо принимали к производству, но сразу прекращали дело.
Сегодня в Свердловском областном суде рассматривалась жалоба адвоката Романа Качанова на прекращение производства по одному из таких дел – по иску Станислава Маниона. И эта жалоба была удовлетворена – определение судьи Верх-Исетского районного суда Ольги Черных отменено, и теперь суд первой инстанции всё же будет обязан рассмотреть дело по существу.
Впрочем, ранее подобное уже происходило – областной суд после жалобы адвоката отменял определение о прекращении дела по аналогичному иску Александра Сизова, вынесенное судьей Ладой Никитиной. Но после этого дело из областного суда было возвращено той же Никитиной, которая, рассмотрев его по существу, посчитала действия полиции законными.
Ещё один такой иск был подан от группы граждан из восьми человек, среди которых была случайная прохожая – кондуктор Вера Гарькавая (именно ей полицейские сделали подсечку, уложив на снег). Судья Лада Никитина дважды отказывалась принимать иск к рассмотрению, находя в заявлении недочёты, после третьей подачи иск принял к производству судья Николай Коблов, который отказался признавать действия полиции незаконными.
Учитывая сложившуюся практику, адвокат Роман Качанов в разговоре с «Вечерними ведомостями» скептически отнёсся к перспективам удовлетворения исковых требований. Напомним, исковыми требованиями являются в том числе признание применения физической силы полицейскими незаконными, а усаживание граждан на заснеженный тротуар – унижающими человеческое достоинство. Заседание по иску Станислава Маниона к городскому УМВД и руководившему действиями полицейских на той акции подполковнику Антону Трошину состоится, по мнению Качанова, не раньше второй половины декабря.
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