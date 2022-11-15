Свердловский областной суд обязал рассмотреть по существу ещё один иск активиста к полиции

21.40 Четверг, 24 ноября 2022
Общество
Фото: кадр видеозаписи с нагрудной камеры полицейского


Продолжаются судебные тяжбы екатеринбуржцев, которые были посажены полицейскими на тротуар во время пацифистской акции 6 марта 2022 года.Уже который месяц они вместе с адвокатами пытаются признать те действия полиции незаконными.

Суды несколько раз не хотели принимать подобные иски к производству, возвращая заявителям, либо принимали к производству, но сразу прекращали дело.

Сегодня в Свердловском областном суде рассматривалась жалоба адвоката Романа Качанова на прекращение производства по одному из таких дел – по иску Станислава Маниона. И эта жалоба была удовлетворена – определение судьи Верх-Исетского районного суда Ольги Черных отменено, и теперь суд первой инстанции всё же будет обязан рассмотреть дело по существу.

Впрочем, ранее подобное уже происходило – областной суд после жалобы адвоката отменял определение о прекращении дела по аналогичному иску Александра Сизова, вынесенное судьей Ладой Никитиной. Но после этого дело из областного суда было возвращено той же Никитиной, которая, рассмотрев его по существу, посчитала действия полиции законными.

Ещё один такой иск был подан от группы граждан из восьми человек, среди которых была случайная прохожая – кондуктор Вера Гарькавая (именно ей полицейские сделали подсечку, уложив на снег). Судья Лада Никитина дважды отказывалась принимать иск к рассмотрению, находя в заявлении недочёты, после третьей подачи иск принял к производству судья Николай Коблов, который отказался признавать действия полиции незаконными.

Учитывая сложившуюся практику, адвокат Роман Качанов в разговоре с «Вечерними ведомостями» скептически отнёсся к перспективам удовлетворения исковых требований. Напомним, исковыми требованиями являются в том числе признание применения физической силы полицейскими незаконными, а усаживание граждан на заснеженный тротуар – унижающими человеческое достоинство. Заседание по иску Станислава Маниона к городскому УМВД и руководившему действиями полицейских на той акции подполковнику Антону Трошину состоится, по мнению Качанова, не раньше второй половины декабря.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Суд в Екатеринбурга не нашёл ничего незаконного в действиях полицейских, побивших дубинкой мирного безоружного горожанина
15 ноября 2022
Суд оправдал пририсовавшего глаза картине бывшего охранника Ельцин Центра
18 ноября 2022
Свердловский завод запустил цех по производству препарата для лечения бесплодия
20 ноября 2022
«У нас не 37-й год». Эмоциональные возгласы не помогли брату экс-депутата ЗакСО от «Единой России» – суд отправил его в колонию
18 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Между Екатеринбургом и Челябинском в пятый раз запускают экспресс-поезда. Вспоминаем предыдущие попытки

Спойлер – все были неудачными
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:40 Свердловский областной суд обязал рассмотреть по существу ещё один иск активиста к полиции
20:56 На Екатеринбург надвигается очередная «Кинопроба»
20:27 Нижнетагильский шламонакопитель токсичных отходов признан вредным
20:03 Житель Краснотурьинска повторил «подвиг» лже-минёрши из Тавды
19:09 Барельефы больницы в Зелёной Роще Екатеринбурга спасти не удалось
18:31 В пятницу Ельцин Центр отмечает день рождения
18:10 На автозаправке в Нижнем Тагиле неизвестный напал на женщину
17:57 В центре Екатеринбурга автомобилист сбил школьницу
17:24 Аудиогид заработал на трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма
17:09 На улице Основинской в Екатеринбурге запретят парковку
16:40 Похолодание до -30°С ожидается в Свердловской области
16:15 В 2022 году в России стали чаще угонять автомобили представительского класса. Но в Екатеринбурге чаще всего страхуют от угона «корейцев»
16:08 Кировский районный суд эвакуировали в Екатеринбурге
15:53 Прокуратура внесла представление начальнику екатеринбургского УМВД
15:31 Мэрия Екатеринбурга огласила бюджеты районов на следующий год
14:54 Шесть троллейбусных маршрутов в Екатеринбурге получат новые номера
14:21 Свердловскому депутату поступило 631 обращение по невыплатам мобилизованным
13:59 Отборочная комиссия рекомендовала назначить деканом журфака УрФУ Максима Кассандрова
13:22 Еще 277 свердловчан заболели коронавирусом
12:54 С последствиями снегопада в Свердловской области будут бороться 320 спецмашин
12:28 Большинство екатеринбуржцев хотели бы иметь выходной 31 декабря
12:07 В Нижнем Тагиле велосипедист сбил ребёнка и обругал его маму
11:31 В Свердловской области двое мужчин убили своего знакомого и расчленили его
11:04 В столицу Урала из Киргизии привезли 901 попугайчика
10:27 В свердловском селе Липовское сгорел частный жилой дом
10:02 К свердловскому омбудсмену поступило более 10 тысяч обращений, связанных с мобилизацией
Все новости Свердловской области
20:10 В Крымске произошла стрельба на улице, есть погибшие
15:51 СК: в Москве задержан высокопоставленный полицейский по делу о незаконной миграции
14:56 Лейла Гиреева, бежавшая от родственников из Назрани, освобождена из полиции
13:43 Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
13:30 Журналист Андрей Караулов объявлен в розыск
12:26 Глава Минцифры Чувашии добровольно ушла в отставку после публикаций своего сына в интернете
11:46 «Известия»: американский разработчик игр Electronic Arts полностью покинул Россию
10:28 В сенате Казахстана назвали высказывания телеведущего Соловьева «ядовитыми слюнями»
09:57 В Филадельфии в результате стрельбы ранены четыре школьника
18:23 Экс-губернатор Хабаровского края Фургал объявил голодовку в знак протеста против действий суда
17:55 В Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнюю девушку, которая сбежала от своей семьи из Назрани
15:38 Мурашко: средства от налогов на сахаросодержащие напитки направят на лечение больных диабетом
14:09 СМИ: взорванные в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями
13:42 В центре Москвы произошел пожар в резиденции посла Алжира
13:26 На Чукотке в заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью 12 кв. километров
12:35 В подмосковном Солнечногорске горит хостел, людей эвакуировали
11:56 В центре Саранска загорелся пассажирский автобус
11:07 В Иерусалиме прогремели два взрыва, власти предполагают теракт
10:15 В США произошла стрельба в магазине Walmart, есть погибшие
09:56 В Турции в результате землетрясения пострадали более двух десятков человек
16:35 Эксперты назвали рейтинг регионов России по неравенству зарплат
15:37 Белгородский губернатор сообщил о погибшей жительнице Шебекино, ее отбросило взрывной волной
15:31 Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ
14:56 Саратовский губернатор объявил выговор замглавы Минтранса после того, как попал в пробку
14:02 Суд полностью оправдал художницу Юлию Цветкову*
13:44 ВЦИОМ: 87% россиян никогда не обращались за помощью к психотерапевтам и психоаналитикам
Все новости России и мира
21:40 Свердловский областной суд обязал рассмотреть по существу ещё один иск активиста к полиции
20:56 На Екатеринбург надвигается очередная «Кинопроба»
20:27 Нижнетагильский шламонакопитель токсичных отходов признан вредным
20:03 Житель Краснотурьинска повторил «подвиг» лже-минёрши из Тавды
19:09 Барельефы больницы в Зелёной Роще Екатеринбурга спасти не удалось
18:31 В пятницу Ельцин Центр отмечает день рождения
18:10 На автозаправке в Нижнем Тагиле неизвестный напал на женщину
17:57 В центре Екатеринбурга автомобилист сбил школьницу
17:24 Аудиогид заработал на трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма
17:09 На улице Основинской в Екатеринбурге запретят парковку
16:40 Похолодание до -30°С ожидается в Свердловской области
16:15 В 2022 году в России стали чаще угонять автомобили представительского класса. Но в Екатеринбурге чаще всего страхуют от угона «корейцев»
16:08 Кировский районный суд эвакуировали в Екатеринбурге
15:53 Прокуратура внесла представление начальнику екатеринбургского УМВД
15:31 Мэрия Екатеринбурга огласила бюджеты районов на следующий год
14:54 Шесть троллейбусных маршрутов в Екатеринбурге получат новые номера
14:21 Свердловскому депутату поступило 631 обращение по невыплатам мобилизованным
13:59 Отборочная комиссия рекомендовала назначить деканом журфака УрФУ Максима Кассандрова
13:22 Еще 277 свердловчан заболели коронавирусом
13:05 При строительстве деревянных жилых домов можно будет получить субсидию
12:59 Ученые Пермского Политеха предложили новый способ оценить размер техногенных трещин в нефтеносных слоях
12:54 С последствиями снегопада в Свердловской области будут бороться 320 спецмашин
12:45 В воскресенье «Горьковка» приглашает на Рождественский мастер-класс и выставку о маме
12:28 Большинство екатеринбуржцев хотели бы иметь выходной 31 декабря
12:07 В Нижнем Тагиле велосипедист сбил ребёнка и обругал его маму
11:31 В Свердловской области двое мужчин убили своего знакомого и расчленили его
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK