На Екатеринбург надвигается очередная «Кинопроба»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» станет последним в уходящем году крупным «киношным» событием в Екатеринбурге. Оно пройдёт уже в 19-й раз.Открытие фестиваля состоится 1-го декабря в Доме Кино. Помимо торжественной церемонии здесь покажут фильм «Верблюжья дуга» режиссера Виталия Суслина. Главный герой фильма — провинциальный сапожник, который в перерывах между починкой обуви пишет мемуары о своём детстве.В конкурс 19-й «Кинопробы» вошли 127 фильмов начинающих аниматоров, документалистов и режиссёров игрового кино. В основном, это студенческие работы выпускников ВГИКа и других учебных заведений России. В этом году «заграницу» представляют молодые киношники Армении, Израиля, Ирана, Кыргызстана, Венгрии, Китая, Франции. Анимационные фильмы будет судить жюри, в состав которого войдёт екатеринбурженка Анастасия Соколова. Среди жюри игровой части конкурса будет режиссёр Евгений Цымбал («Защитник Седов», «Повесть непогашенной луны»).Фестиваль «Кинопроба» продлится до 5-го декабря. А до 12-го декабря в Синара-центре будет работать выставка «Лики анимации». Она станет частью фестиваля и состоять будет из фотопортретов известных советских и российских аниматоров.