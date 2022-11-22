Нижнетагильский шламонакопитель токсичных отходов признан вредным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура настояла на том, чтобы шламонакопитель токсичных отходов в городе Нижний Тагил был включен в государственный реестр объектов накопленного вреда. Это произошло после прокурорской проверки соблюдения Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области и городской администрацией Нижнего Тагила законодательства об охране окружающей среды.Прокурорских работников во время проверки заинтересовал шламонакопитель токсичных отходов, которым пользуется Высокогорский механический завод. Общий объем отходов в нём составляет полтора миллиона тонн. При этом, официально он был выведен из эксплуатации аж в 1983-м году, но никаких работ по рекультивации за 40 лет на нём не проводилось. Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор посчитал это обстоятельство нарушением права граждан на благоприятные условия окружающей среды, гарантированного российской Конституцией. В связи с этим он обратился в суд.Ленинский районный суд города Нижний Тагил согласился с доводами прокурора и возложил на областное Минприроды, равно как и на нижнетагильскую мэрию обязанности включить шламонакопитель в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Но — главное — вышеуказанные органы обязаны теперь выполнить работы по ликвидации указанного объекта до 31-го декабря 2022 года.