Аудиогид заработал на трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма

– Мы всегда готовы поддержать любые инициативы, помогающие объединению людей. Благодаря проекту «Ближе» общественный транспорт становится не только средством передвижения, он позволяет жителям наших городов лучше узнать друг друга, – отметил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков.



Фото: пресс-служба УГМК

– Новый проект поможет жителям и гостям Верхней Пышмы познакомиться с историей Медной столицей Урала, посетить наши уникальные музеи, парки и другие достопримечательности, – подчеркнул Редин.



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Сегодня, 24 ноября, в рамках проекта «Ближе» на трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма №333 заработал историко-культурный аудиогид. С его запуском пассажиры получили уникальную возможность познакомить с историей двух городов во время поездки.Презентация проекта прошла в коворкинге торгово-развлекательном центре VEER Mall. В церемонии приняли участие представители администраций двух городов, авторы проекта, творческие команды и местные жители.Замглавы администрации Верхней Пышмы по общим вопросам Алексей Редин поблагодарил всех причастных к проекту – краеведов, музейных работников, промышленников и горожан за активное участие, заинтересованность и творческий подход.Участники мероприятия прошли до остановки Льва Люльева и поехали на трамвае в сторону Верхней Пышмы. Во время поездки пассажиры услышали увлекательные истории из аудиогида, а также комментарии самих участников.Аудиогид рассказывает о развитии металлургии на Урале, градообразующем предприятии Верхней Пышмы «Уралэлектромедь» и Медной столице Урала, о современных художниках Эльмаша и уличном искусстве. Тексты, названия остановок и объявления, которые будут транслироваться в трамвае, озвучил актер и телеведущий Андрей Рожков. Также пассажиры смогут во время поездки услышать пение птиц, запись которого подготовили местные орнитологи.Аудиогид доступен на платформе izi.TRAVEL. Подключиться к нему можно с помощью смартфона по QR-коду, который размещен в салоне трамвая. Для прослушивания необходимо использовать наушники.Отметим, что проект «Ближе» создан по инициативе и при поддержке госкорпопации ВЭБ.РФ, «Фонда развития городов» и при участии компании «Мовиста Регионы», которая сопровождала запуск трамвайного сообщения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. В проекте участвуют независимые гиды Екбгуляем, Кванториум, Уральский клуб нового образования, магазин «Книги, кофе и другие измерения», пространство «Заря», фестиваль стрит-арта «Уральские мотивы» и другие креативные команды.Реализует проект Фонд городских инициатив — независимая команда, которая с 2017 года изучает, тестирует и внедряет технологии продуктивного сотрудничества между жителями, бизнесом и администрациями городов для решения городских проблем.