На улице Основинской в Екатеринбурге запретят парковку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Основинской в декабре установят знак «Остановка запрещена» и табличку «Работает эвакуатор».Как сообщили в пресс-службе мэрии, нововведение необходимо для повышения пропускной способности дороги и обеспечения проезда крупногабаритных машин.