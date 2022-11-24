На улице Основинской в Екатеринбурге запретят парковку
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улице Основинской в декабре установят знак «Остановка запрещена» и табличку «Работает эвакуатор».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, нововведение необходимо для повышения пропускной способности дороги и обеспечения проезда крупногабаритных машин.
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