Похолодание до -30°С ожидается в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в период с 25 по 29 ноября ожидается резкое похолодание до -30°С. МЧС призывает уральцев быть бдительными.Во время морозов МЧС рекомендует свердловчанам не выходить на улицу без особой необходимости и отказаться от дальних поездок. При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.Также предупреждение из-за морозов для автомобилистов и пешеходов выпустила Госавтоинспекция Свердловской области. Водителям рекомендуют отказаться от резких маневров, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковые интервалы. При подъезде к перекресткам и пешеходным переходам следует заранее снижать скорость.Пешеходам советуют убедиться в отсутствии машин перед переходом дороги. Вечером и ночью на одежде должны быть световозвращающие элементы.