Прокуратура внесла представление начальнику екатеринбургского УМВД

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прокуратура провела проверку условий содержания в спецприёмнике на Елизавете, где отбывают наказание административно-арестованные, после обращения членов ОНК V созыва Алексея Антонова и Дарьи Беляевой. Из-за выявленных нарушений начальнику городского УМВД внесено представление.Во время проверки несколько заявлений правозащитников надзорное ведомство опровергнуло. Так, прокуратура не нашла нарушений в том, что в зачет веса передаваемых арестантам продуктов (которых можно передать не более 30 кг на весь срок заключения) включали питьевую воду в пятилитровых бутылях. Также не обнаружено нарушения срока передачи обращений и фактов непосещения дежурным прокурором некоторых камер.Однако прокуратура подтвердила другие нарушения: отсутствие горячей воды и принудительно-приточной вентиляции, а также эксплуатация электропроводки с оголенной изоляцией. В адрес начальника УМВД России по Екатеринбургу внесено представление об устранении нарушений закона.