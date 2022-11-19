Шесть троллейбусных маршрутов в Екатеринбурге получат новые номера
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 1 декабря изменят номера шести троллейбусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Как пояснили в администрации города, концепция сквозной нумерации общественного транспорта позволит исключить дублирование номеров маршрутов, а также разграничить цифровые значения для трамваев, троллейбусов и автобусов.
Планируется, что номера с 1 по 20 присвоят трамвайным маршрутам, номера с 20 по 40 – троллейбусным маршрутам, а дальнейшие цифровые значения – автобусным маршрутам.
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